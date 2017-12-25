На Канарах появились комары-переносчики лихорадок Денге и Зика

На Канарских островах есть комары, представляющие опасность для туристов. Об этом сообщает Роспотребнадзор, ссылаясь на своих испанских коллег.

"На острове Фуэртевентура обнаружены комары рода Aedes, которые являются переносчиками лихорадок Денге, Зика, а также желтой лихорадки. Небольшая колония таких комаров была отловлена в специальные ловушки в частном доме, расположенном в столице острова - Пуэрто дель Розарио", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что сейчас ведется изучение природных условий, при которых насекомые могут размножаться, а также надежных методов по борьбе с ними.