Набиуллина: Низкая инфляция не имеет никаких минусов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что курс рубля становится более стабильным, в том числе, благодаря низкой инфляции.

Такая ситуация не имеет никаких минусов - низкая инфляция никак не сказывается на темпах роста экономики, ВВП в следующем году продолжит расти, заявила Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

К середине декабря, по данным ЦБ, в годовом выражении инфляция опустилась до 2,5 процента. В 2018 году регулятор ожидает, что этот показатель будет держаться на уровне 3,5-4 процента. Также в следующем году Банк России прогнозирует темпы роста экономики на уровне 1,5-2 процента. Эльвира Набиуллина заметила, что темпы роста ВВП могли бы быть выше.

Однако для достижения результата требуются определенные преобразования, в частности, нужно, по ее мнению, улучшать инвестиционный климат. Инфляция сама по себе не дает автоматический прирост экономики, но это необходимое условие, подчеркнула глава ЦБ.