Перейти на новую систему обращения с отходами и организовать их утилизацию регионам поможет принятый Госдумой закон. Он упрощает организацию раздельного сбора мусора. А жителям дает право влиять на расположение свалок.

Документ уточняет полномочия правительства, регионов и органов местного самоуправления. Решения по организации контейнерных площадок и числу контейнеров для раздельного сбора мусора на них отданы регионам. Каждый субъект определит, какое количество отходов необходимо собирать раздельно, поясняет заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

Принятый закон выделяет в отдельную деятельность раздельное накопление отходов, которое лицензированию теперь не подлежит. Раньше для этого требовалось получить лицензию.

Большой блок поправок касается территориальных схем обращения с отходами. Их регионы будут обязаны согласовывать с гражданами, а значит, простые жители района смогут повлиять на расположение полигонов, мусоросжигательных заводов, сортировочных станций, что сегодня сделать сложно.

Новая система может отразиться на счетах россиян. "Рост тарифов возможен в связи с ростом инвестиций, легализацией этого сектора", - говорит Панов. Особенно это может быть заметно для жильцов домов, чьи отходы просто отвозились в ближайший лес.

Число контейнеров для раздельного сбора мусора определят на региональном уровне

Для перехода на новую систему обращения с отходами каждый регион должен выбрать регионального оператора. Сегодня это сделано в 21 регионе, в четырех регионах уже есть работающие региональные операторы: в Ивановской, Астраханской областях, Краснодарском и Камчатском краях. До мая 2018 года процесс выбора регоператоров должен завершиться, а с 1 января 2019 года они должны приступить к работе.

При этом существует еще достаточное количество нерешенных проблем. К примеру, целый контейнер отходов одного вида может испортить выброшенный пакет с пищевым мусором. Сейчас слишком много зависит от дисциплинированности конкретного человека, но никакой ответственности для него не предусмотрено.

Также сегодня упаковка не ориентирована на утилизацию. Очень разные виды материалов используются для производства одной тары и разъединить их не представляется возможным. Возможно, ситуация изменится, когда производители "включатся" в утилизацию созданной ими упаковки.

Невостребованным элементом многоквартирных домов с переходом на раздельный сбор мусора может стать мусоропровод. "Мусоропровод часто называют убийцей раздельного сбора", - отмечает директор Ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин. Он называет этот элемент дома строительным атавизмом и напоминает, что без него дом высотой более пяти этажей сегодня не может быть сдан. "Практика показывает, что мусоропроводы не нужны. Жители новостроек проводят собрания и принимают решение не открывать мусоропровод", - уверяет он. Хотя эксперты также отмечают, что мусоропровод можно применять для сбора отходов без сортировки. А все остальные отходы собирать в отдельные контейнеры во дворе.