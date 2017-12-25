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25.12.2017 22:10
Рубрика: Экономика

Мусороотвод

Регионы должны будут согласовать с жителями расположение свалок и мусоросжигательных заводов
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7459 (293)
Перейти на новую систему обращения с отходами и организовать их утилизацию регионам поможет принятый Госдумой закон. Он упрощает организацию раздельного сбора мусора. А жителям дает право влиять на расположение свалок.
Раздельный сбор мусора работает только, если жильцы дома не путают контейнеры. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Раздельный сбор мусора работает только, если жильцы дома не путают контейнеры. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Раздельный сбор мусора работает только, если жильцы дома не путают контейнеры. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Документ уточняет полномочия правительства, регионов и органов местного самоуправления. Решения по организации контейнерных площадок и числу контейнеров для раздельного сбора мусора на них отданы регионам. Каждый субъект определит, какое количество отходов необходимо собирать раздельно, поясняет заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

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Принятый закон выделяет в отдельную деятельность раздельное накопление отходов, которое лицензированию теперь не подлежит. Раньше для этого требовалось получить лицензию.

Большой блок поправок касается территориальных схем обращения с отходами. Их регионы будут обязаны согласовывать с гражданами, а значит, простые жители района смогут повлиять на расположение полигонов, мусоросжигательных заводов, сортировочных станций, что сегодня сделать сложно.

Новая система может отразиться на счетах россиян. "Рост тарифов возможен в связи с ростом инвестиций, легализацией этого сектора", - говорит Панов. Особенно это может быть заметно для жильцов домов, чьи отходы просто отвозились в ближайший лес.

Число контейнеров  для раздельного сбора  мусора определят  на региональном уровне

Для перехода на новую систему обращения с отходами каждый регион должен выбрать регионального оператора. Сегодня это сделано в 21 регионе, в четырех регионах уже есть работающие региональные операторы: в Ивановской, Астраханской областях, Краснодарском и Камчатском краях. До мая 2018 года процесс выбора регоператоров должен завершиться, а с 1 января 2019 года они должны приступить к работе.

При этом существует еще достаточное количество нерешенных проблем. К примеру, целый контейнер отходов одного вида может испортить выброшенный пакет с пищевым мусором. Сейчас слишком много зависит от дисциплинированности конкретного человека, но никакой ответственности для него не предусмотрено.

Тариф на вывоз отходов в Подмосковье вырастет

Также сегодня упаковка не ориентирована на утилизацию. Очень разные виды материалов используются для производства одной тары и разъединить их не представляется возможным. Возможно, ситуация изменится, когда производители "включатся" в утилизацию созданной ими упаковки.

Невостребованным элементом многоквартирных домов с переходом на раздельный сбор мусора может стать мусоропровод. "Мусоропровод часто называют убийцей раздельного сбора", - отмечает директор Ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин. Он называет этот элемент дома строительным атавизмом и напоминает, что без него дом высотой более пяти этажей сегодня не может быть сдан. "Практика показывает, что мусоропроводы не нужны. Жители новостроек проводят собрания и принимают решение не открывать мусоропровод", - уверяет он. Хотя эксперты также отмечают, что мусоропровод можно применять для сбора отходов без сортировки. А все остальные отходы собирать в отдельные контейнеры во дворе.

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