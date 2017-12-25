Пользователи пожаловались на проблемы с Telegram

Мессенджер Павла Дурова Telegram второй раз за месяц работает с перебоями. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей, которые те оставляют в социальных сетях.

А чё, телеграм снова того-этого? — Данил Минаев (@dwotci) 25 декабря 2017 г.

телеграм опять просел — кукулумба (@mxmlhrzntl) 25 декабря 2017 г.

шо телеграм умер? — Anonymous Kamensk (@Anonym_Kamensk) 25 декабря 2017 г.

Перебои в работе привели к тому, что отправленные сообщения доставляются с большой задержкой, однако в итоге приходят на устройство получателя. О причинах сбоя не сообщается.

Комментируя сбой в работе Telegram, произошедший на минувшей неделе, основатель сервиса Павел Дуров заявил, что его причиной стал резкий рост трафика.