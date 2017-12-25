Пользователи пожаловались на проблемы с Telegram

25.12.2017, 15:22 Текст: Антон Благовещенский

Мессенджер Павла Дурова Telegram второй раз за месяц работает с перебоями. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей, которые те оставляют в социальных сетях.

 

 

Перебои в работе привели к тому, что отправленные сообщения доставляются с большой задержкой, однако в итоге приходят на устройство получателя. О причинах сбоя не сообщается.

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Комментируя сбой в работе Telegram, произошедший на минувшей неделе, основатель сервиса Павел Дуров заявил, что его причиной стал резкий рост трафика.

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