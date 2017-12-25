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Новый троян физически убивает смартфоны 20.12.2017
Пользователи пожаловались на проблемы с Telegram
Мессенджер Павла Дурова Telegram второй раз за месяц работает с перебоями. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей, которые те оставляют в социальных сетях.
А чё, телеграм снова того-этого?— Данил Минаев (@dwotci) 25 декабря 2017 г.
телеграм опять просел— кукулумба (@mxmlhrzntl) 25 декабря 2017 г.
шо телеграм умер?— Anonymous Kamensk (@Anonym_Kamensk) 25 декабря 2017 г.
Перебои в работе привели к тому, что отправленные сообщения доставляются с большой задержкой, однако в итоге приходят на устройство получателя. О причинах сбоя не сообщается.
Комментируя сбой в работе Telegram, произошедший на минувшей неделе, основатель сервиса Павел Дуров заявил, что его причиной стал резкий рост трафика.
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