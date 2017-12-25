Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. N 2796-р "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2017 года в области средств массовой информации"

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации 2017 года в области средств массовой информации:

1) Дондурею Данилу Борисовичу (посмертно) - за продвижение гуманистических ценностей в средствах массовой информации;

2) Дроздову Николаю Николаевичу, ведущему цикловой телевизионной передачи "В мире животных" общества с ограниченной ответственностью "Телерадиокомпания АСС - ТВ" (научно-популярное и просветительское телевидение), - за особый вклад в развитие средств массовой информации, бессменное ведение телепередачи "В мире животных";

3) Лянге Маргарите Арвитовне, президенту межрегиональной общественной организации журналистов, освещающих межэтническую тематику "Гильдия межэтнической журналистики", - за серию публикаций по проблемам межэтнических отношений;

4) Свинаренко Игорю Николаевичу, журналисту, - за создание цикла публицистических произведений, ставших знаковыми в истории современной российской журналистики;

5) Картозии Николаю Борисовичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью "Телекомпания ПЯТНИЦА", - за новые творческие форматы телевидения;

6) Эрнсту Константину Львовичу, генеральному директору акционерного общества "Первый канал", Файфману Александру Анатольевичу, первому заместителю генерального директора - генеральному продюсеру, Бутовскому Роману Олеговичу, главному режиссеру канала, - сотрудникам того же общества, - за организацию трансляции военно-морского парада в г. Санкт-Петербурге, приуроченного ко Дню Военно-Морского Флота;

7) Вострову Вадиму Евгеньевичу, генеральному продюсеру открытого акционерного общества "Красноярское информационное телевидение (ТВК - 6 канал)", Черепановой Ксении Валерьевне, заместителю генерального директора, Комаровой Виктории Александровне, исполнительному директору административного отдела, Тепляшиной Ольге Петровне, ведущей, - сотрудникам того же общества, - за многолетнюю работу по развитию качественного регионального телеканала;

8) Варывдину Максиму Вячеславовичу, заведующему отделом происшествий акционерного общества "Коммерсантъ", Дюпину Сергею Валерьевичу, корреспонденту отдела происшествий, Рубниковичу Олегу Леопольдовичу, корреспонденту отдела происшествий, Герасимову Алексею Валерьевичу, корреспонденту отдела происшествий, сотрудникам того же общества, - за опубликованную в течение года серию репортажей и расследований, посвященных борьбе с преступностью и коррупцией;

9) Веревкиной Елене Дмитриевне, генеральному директору некоммерческого партнерства в сфере развития образовательного потенциала граждан "Редакционно-издательский дом "ПостНаука", Максутову Ивару Ханнуевичу, креативному директору, - сотруднику того же партнерства, - за популяризацию научных знаний и просветительскую деятельность;

10) Лошаку Андрею Борисовичу, автору литературных текстов автономной некоммерческой организации содействия благотворительной и добровольческой деятельности "Информационный портал "Такие дела", Алешковскому Дмитрию Петровичу, директору, Панюшкину Валерию Валерьевичу, главному редактору, Хитарову Дмитрию Дмитриевичу, шеф-редактору, - сотрудникам той же организации, - за создание нового формата информационного портала по поддержке и развитию благотворительности в России.

2. Минкомсвязи России обеспечить изготовление почетных знаков лауреатов премии Правительства Российской Федерации 2017 года в области средств массовой информации, удостоверений к ним и дипломов, их вручение в установленном порядке и перечисление денежной части премии.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев