Президент Перу помиловал экс-главу государства

Президент Перу Педро Пабло Кучински принял решение помиловать экс-главу государства Альберто Фухимори в связи с его состоянием здоровья.

Лидер станы собрал совещание членов правительства, чтобы обсудить возможность освобождения отбывающего тюремный срок Альберто Фухимори, передает РИА Новости. Он получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

Фухимори, отбывающий 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления, находится в госпитале, куда он попал после резкого падения давления. Он страдает от онкологического заболевания.

За десять лет своего правления Фухимори присвоил как минимум 200 миллионов долларов.