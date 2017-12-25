Путин выразил соболезнования родственникам Зализняка

Глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим горем выразил президент РФ Владимир Путин родственникам Андрея Зализняка.

Зализняк был выдающимся ученым-филологом, талантливым, преданным своему призванию, отметил глава государства.

"Андрей Анатольевич многое сделал для развития отечественной школы языкознания и укрепления ее международного авторитета, внес огромный личный вклад в исследование уникальных памятников древнерусской письменности, в сбережение нашего историко-культурного наследия", - подчеркнул президент.

"Светлая память об Андрее Анатольевиче навсегда сохранится в сердцах его родных, близких, коллег и многочисленных учеников", - заключил Путин.