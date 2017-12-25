В Орловской и Курской областях четверть проверенной в 2017 году молочной продукции оказалась фальсификатом. Таковы результаты проверки территориального управления Россельхознадзора продавцов и производителей животноводческой продукции.

В них выявили растительные жиры, которые не были указаны на этикетке. Несоответствие жирно-кислотного состава маркировке считается фальсификацией.

- В подведомственных нам регионах не производят столько молока, сколько изготавливают из него продукции, - говорит замглавы управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Лев Лейзеров. - Из других федеральных округов его не завозят, потому что дорого. Проще купить эмульгатор и пальмовое масло, а на этикетке указать, что продукт изготовлен из молока.

Животные жиры заменяют растительными или занижают содержание белка. Бывали случаи, когда завод закупал пять тонн молока в сутки, а сыров и якобы цельномолочной продукции из него выпускал 20 тонн. Фальсификат находят не только у местных производителей. Например, в Орле обнаружили 19 фальсифицированных молочных продуктов, произведенных в Подмосковье, Брянске и Курске.

- Мы приостанавливаем действие деклараций о соответствии продукта, - продолжает Лев Лейзеров. - Данные отправляем в Росаккредитацию, и она исключает декларацию из реестра. Без нее производить продукт запрещено.

В 2017 году ТУ Россельхознадзора приостановило действие 25 деклараций на молочную продукцию.

На полках магазинов фальсификата не так уж и много - в основном он сбывается на рынках и развалах

У Роспотребнадзора иные данные. Объем выявленной им в магазинах поддельной продукции не превышает трех процентов. Это говорит о том, что большое количество фальсификата сбывается не через крупные сети, а через небольшие торговые точки и рынки. Вскрыты и новые схемы подделок. Предприниматели закупают спред или дешевые сыры из растительных жиров, а затем переупаковывают их и выдают за цельномолочные. Торгуют ими дешевле, чем стоят натуральные аналоги. Прибыль достигает 200-300 процентов. Наказать за такое сложно. Выявить факт фальсификации можно только в лаборатории. Сначала проводятся исследования, затем материалы передаются в правоохранительные органы, которые проводят свою проверку. Дельцы успевают свернуть подпольное производство и исчезнуть.

В Россельхознадзоре считают, что покончить с фальсификатом поможет обязательное внедрение электронной ветеринарной сертификации. Оно перенесено на 1 июля 2018 года. Следить за передвижением продуктов будет система "Меркурий". Она запрашивает данные всех лабораторий и предприятий страны и просто не даст формировать сопроводительную документацию на фальсификат. Сейчас же "липовый" сертификат может выписать, например, нечистый на руку ветврач.

Однако внедряется электронная сертификация медленно. Переходный период стартовал в 2015 году, но пока лишь треть тех хозяйствующих субъектов, которых закон к этому обязывает, зарегистрированы в системе.

Инцидентами с некачественной молочной продукцией отметились многие регионы. На днях в молоке, произведенном в Волгоградской области, обнаружили антибиотики. Разгорается скандал в Алтайском крае. В сыре, произведенном на одном из заводов, инспекторы Россельхознадзора нашли антибиотик. Как отметили в ведомстве, компания знала, что сырье некачественное, но все равно использовала его. Все бы ничего, в конце концов еще один случай из многих. Но проштрафившийся завод входит в структуру крупной транснациональной корпорации. В линейке ее продуктов - практически все виды молочной продукции, включая детское питание.

"Отрасль с интересом наблюдает за развитием конфликта", - отмечает председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. Запретить продукцию к реализации Россельхознадзор не может, другое дело, будут ли сами покупатели брать такой товар. "Пока потребитель никак не реагирует на эту ситуацию. Ретейлеры будут ориентироваться на документы", - указывает эксперт.

Наличие нарушений признают и участники рынка. "Очень часто это недобросовестность производителя готовой продукции, но и не стоит забывать, что у нас в стране вообще проблемы с качественным сырьем и его количеством", - рассказал "РГ" исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая. Нехватка сырья приводит к тому, что в производство может идти, например, молоко от больных коров, поясняет эксперт. Дальше дело в техническом контроле сырья. К сожалению, в молочном животноводстве контроль носит точечный характер, а нужна система отслеживания пути продукта "от поля до прилавка", считает Маницкая.

Впрочем, позитивные изменения есть. "Объем откровенного фальсификата на полках магазинов снизился и переместился на рынки и в неорганизованный ретейл. Это говорит о повышении требований со стороны торговых сетей и усилении входного контроля", - отмечает директор НП "Росконтроль" Вадим Гитлин.