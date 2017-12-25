ДТП с автобусом в Москве: пробка растянулась на несколько километров

Движение на Кутузовском проспекте около станции метро "Славянский бульвар" в Москве, где автобус упал в переход, затруднено. Пробка растянулась на несколько километров. На месте до сих пор большое скопление машин спецслужб, в том числе приехал большой пожарный кран КАТО, были два тягача-эвакуатора. Один из них вытаскивал автобус из перехода.

В Центре организации дорожного движения просят водителей, по возможности, выбирать пути объездов по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице.

Кроме того, все автобусы, которые останавливались около станции метро "Славянский бульвар", сейчас производят посадку пассажиров во все двери, турникеты отключены. Об этом сообщается в Twitter департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что пробки в столице достигли девяти баллов.