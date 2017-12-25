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25.12.2017 17:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ДТП с автобусом в Москве: пробка растянулась на несколько километров

Текст: Светлана Батова

Движение на Кутузовском проспекте около станции метро "Славянский бульвар" в Москве, где автобус упал в переход, затруднено. Пробка растянулась на несколько километров. На месте до сих пор большое скопление машин спецслужб, в том числе приехал большой пожарный кран КАТО, были два тягача-эвакуатора. Один из них вытаскивал автобус из перехода.

Фото: @topspb_tv/twitter.com
Появилось видео смертельного ДТП с автобусом на Славянском бульваре

В Центре организации дорожного движения просят водителей, по возможности, выбирать пути объездов по Третьему транспортному кольцу, Большой Филевской улице.

Кроме того, все автобусы, которые останавливались около станции метро "Славянский бульвар", сейчас производят посадку пассажиров во все двери, турникеты отключены. Об этом сообщается в Twitter департамента транспорта. 

Ранее сообщалось, что пробки в столице достигли девяти баллов.

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