Коллекторов оштрафовали за сотни SMS костромскому должнику

Суд оштрафовал на 60 тысяч рублей московскую микрофинансовую организацию, чьи коллекторы в нарушение закона донимали костромича напоминаниями о долге, направив мужчине за два дня почти 200 SMS, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

- Работники отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов по Костромской области установили, что микрофинансовая компания нарушила статью 7 Федерального закона № 230-ФЗ (взаимодействие с должником более двух раз в сутки). А именно, за двое суток житель Костромы получил 182 SMS-сообщения, напоминающих о существующем долге, - сообщили в ФССП.

По жалобе должника приставы составили на коллекторов протокол об административном правонарушении, который направили в Симановский суд Москвы по месту нахождения офиса микрозаймов. Суд признал коллекторов виновными в нарушении прав граждан при возврате просроченной задолженности. В качестве наказания организации присудили штраф в 60 тысяч рублей.

Как уточнили в ФССП, с начала года к ним поступило 60 обращений от жителей Москвы, Ярославля, Новосибирска, Иркутска, Костромы и Костромской области с жалобами на назойливость коллекторов.

- Право на взыскание долгов имеют организации, включенные в специальный реестр. На территории Костромской области в этом списке числятся 159 организаций. Конечно, кредиторы имеют полное право напоминать недобросовестным заемщикам о долгах, но делать это лишь в рамках действующего законодательства, - пояснили в УФССП.

Так, кредиторы не имеют права искать встреч с должником с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 21:00 до 09:00 в выходные и праздничные нерабочие дни. Личные встречи допустимы не чаще одного раза в неделю, телефонные переговоры - один раз в стуки, но не более двух раз в неделю и не более восьми раз в месяц. Частота телеграфных и текстовых сообщений, направляемых должнику, не должна превышать двух раз в сутки, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц. Однако на практике эти требования соблюдаются не всегда: коллекторы нередко подкарауливают должников возле работы и дома, расписывают угрозами стены подъездов и донимают звонками родственников заемщиков.

Тем, чьи права нарушены, в ФССП рекомендуют фиксировать все факты обращений и передавать их приставам.