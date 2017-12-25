Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь главную площадь страны закроют для посетителей, сообщил журналистам глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января на Красной площади будут снимать новогоднюю телепрограмму. "Традиционно Первый канал занимает Красную площадь для своего "Голубого огонька", - пояснил Кибовский. - Город никаких мероприятий проводить там не планирует".

Главной новогодней площадкой в этот раз станет Тверская улица. Ее сделают пешеходной и закроют для транспорта на три дня - 31 декабря, 1 и 2 января. Праздничные мероприятия начнутся там в воскресенье днем.