Начальник смоленской таможни арестован за взятку

Начальник смоленской таможни помещен в СИЗО по решению суда - мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По версии следствия, начальник таможни оказывал покровительство при оформлении грузов, за что получал благодарности в виде ценного имущества. Подробности уголовного дела в интересах следствия не разглашаются.

Вместе с руководителем фигурантом уголовного дела о получении взяток стал и заместитель начальника отдела таможенного оформления - по мнению следователей, он был задействован в криминальной схеме.