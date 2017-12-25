Страшная авария произошла днем в Москве. Рейсовый автобус c пассажирами влетел в подземный переход.

По данным ГИБДД, трагедия случилась в 14.46 на Кутузовском проспекте напротив метро "Славянский бульвар". Это место всегда довольно оживленное, а в такое время особенно. Ведь большинство офисов, ТЦ и жилых домов расположены на противоположной от метро стороне. Поэтому пешеходный переход здесь всегда пользуется спросом. Люди никак не ожидали, что туда на высокой скорости может въехать автобус. По уточненным данным, четыре человека погибли, 11 получили ранения. "Автобус этот сколковский постоял на остановке, тронулся и вдруг поехал прямо в переход", - рассказала "РГ" продавщица газет Александра. Ее лоток в двадцати метрах от перехода. "Счастье, что Танечку не задел. Он и ехал-то небыстро, но, конечно, не смог уже на лестнице затормозить". Танечка - хозяйка киоска, стоявшего вплотную к остановке. Автобус прошел в полуметре от нее.

Столичные власти быстро подключились к оказанию помощи пострадавшим. Троих пешеходов пришлось извлекать из-под "ЛиАЗа", который принадлежит ГУП Московской области "Мострансавто". На место происшествия были направлены три вертолета. Они и доставили пострадавших в больницы. "Скорые" подъезжали одна за другой. Движение на Кутузовском не перекрывали, но оно практически встало. Чтобы достать автобус, пригнали два эвакуатора для грузовиков. На всякий случай эвакуатор АМПП страховал тяжелый пожарный кран. Медленно-медленно автобус наконец-то поддался и тронулся наверх. Посередине опять встал, спасатели начали накидывать снег под колеса - чтобы лучше скользил. В переход он упал мгновенно. Чтобы вытащить его, понадобилось полчаса.

На место трагедии прибыли три вертолета, они и доставили вытащенных из-под автобуса людей в больницы города

Что же произошло средь бела дня с автобусом? Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. По их данным, он был трезв и оказался в состоянии отвечать на вопросы следователей. Рассматриваются две версии. Первая - водитель не справился с управлением на скользкой дороге - на улице в этот момент шел снегопад. Вторая версия - техническая неисправность автобуса. Правда, как сообщили "РГ" в пресс-службе "Мострансавто", еще утром, во время осмотра перед выходом на линию, он был технически исправен. К тому же автобус был совсем новым, 2016 года выпуска, а работать на маршрутах начал только в этом году. Управлял им, уверяют в компании, опытнейший 59-летний водитель, который за рулем -- двадцать лет. Россиянин, в "Мострансавто" работает с 2000 года. Как и все водители, прошел предрейсовый медосмотр, в ходе которого ему измерили давление, убедились, что в организме нет ни алкоголя, ни наркотиков. Гражданская ответственность была застрахована - все пострадавшие пешеходы, помимо компенсаций от города, получат и страховые выплаты - до 500 тысяч каждый потерпевший за вред жизни и здоровья, за повреждение имущества в пределах 400 тысяч рублей. Были застрахованы и пассажиры. Как отметил Игорь Юргенс, президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО), пострадавшим и родственникам погибших пешеходов положены страховые выплаты по ОСАГО.

Надо сказать, это не первая авария с общественным транспортом в столице за последнее время. Буквально в минувшую субботу в 10.30 утра на улице Нижние Мневники автобус врезался в столб. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. К счастью, тогда обошлось без погибших. Надо сказать, в целом по стране количество аварий с автобусами растет. Только за 10 месяцев этого года выросло на 4%. Выросло и количество погибших - на 35,5%. Всего в них погибло 290 человек. В Москве число аварий с участием общественного транспорта с 2009 года снизилось на треть. И это неудивительно. Ведь парк общественного транспорта в столице - самый молодой в Европе. За 7 лет он обновился практически заново. Покупает же Москва автобусы с двигателями "Евро-4" и "Евро-5". Но это не отменяет проверки подвижного состава. "Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин, прибыв на место трагедии.

Тем временем

На официальном портале мэра Москвы опубликован список жертв аварии. Среди погибших Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет, и трое неизвестных. В НИИ имени Склифосовского доставлены раненые Дронова Алена Александровна, 27 лет, Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год, Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет. В ГКБ имени Боткина находятся: Лысенко Нина Викторовна, 46 лет, Титова Наталья Николаевна, 34 года, Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет. В ГКБ N 67 помощь оказывают Бабич Людмиле Викторовне, 54 года, в ДГКБ N 9 имени Г.Н. Сперанского - Бузиновой Анастасии Андреевне, 16 лет, в ГКБ имени Юдина - Удаловой Людмиле Николаевне, 57 лет. Все находятся в состоянии средней тяжести. Узнать свежую информацию о здоровье больных можно по телефонам "горячей линии", которую вчера вечером открыл департамент здравоохранения Москвы: 8 (499) 251-83-00 и 8 (499) 251-45-03. На базе центра психологической помощи МЧС создал свой "горячий телефон", куда также могут обратиться родственники раненых и погибших - 8 (800) 775-17-17.