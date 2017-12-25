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25.12.2017 16:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК РФ возбудил дело о ДТП с автобусом в Москве

Следователи возбудили дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, въехавшим в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Фото: @topspb_tv/twitter.com
Появилось видео смертельного ДТП с автобусом на Славянском бульваре

Уголовное дело возбуждено по двум статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Напомним, на западе Москвы рейсовый автобус въехал в подземный переход. По разным данным смертельные травмы получили от четырех до пяти человек. Водитель автобуса задержан.

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