В Москве автобус въехал в переход: погибли четыре человека

На западе Москвы рейсовый автобус въехал в подземный переход: смертельные травмы получили четыре человека.
Информацию об аварии корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе ГИБДД столицы.
По предварительным данным, трагедия произошла около дома № 3 на Славянском бульваре. Это место очень оживленное, на другой стороне дороги находится станция метро. Официальные данные о пострадавших уточняются. Согласно данным различных источников, травмы получили 15 человек.
Авария возле метро Славянский бульвар⚡️⚡️⚡️— Ирина Курочкина (@irakurochkinaa) 25 декабря 2017 г.
Автобус въехал в подземный переход.
Есть пострадавшие. pic.twitter.com/M27sKF9fCZ