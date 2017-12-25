В Москве автобус въехал в переход: погибли четыре человека

На западе Москвы рейсовый автобус въехал в подземный переход: смертельные травмы получили четыре человека.

Информацию об аварии корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе ГИБДД столицы.

По предварительным данным, трагедия произошла около дома № 3 на Славянском бульваре. Это место очень оживленное, на другой стороне дороги находится станция метро. Официальные данные о пострадавших уточняются. Согласно данным различных источников, травмы получили 15 человек.

#СлавянскийБульвар #ЧП #Москва Публикация от Анатолий (@anatoliy_antonov) Дек 25, 2017 at 4:04 PST