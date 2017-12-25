Истребители МиГ-31 провели воздушные бои над Камчаткой

Экипажи всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации ТОФ отразили массированный ракетный авиаудар условного противника в небе над Камчаткой. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

- В качестве противника выступил сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 дальней авиации ВКС России. Он выполнял пуски крылатыми ракетами по полигону Кура на Камчатке, - рассказали в военном ведомстве.

Летчики МиГ-31 смогли своевременно найти и уничтожить ракетами "воздух-воздух" все крылатые ракеты "противника" на заданном рубеже.