Переправу между Сахалином и материком закрыли из-за шторма

Паромная переправа Холмск - Ванино, которая связывает Сахалин с материком, закрыта из-за циклона, пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора по развитию "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадия Котликова.

В настоящее время все три парома пережидают непогоду в порту Ванино Хабаровского края. Переправа будет закрыта ориентировочно до 28 декабря.

Как сообщают синоптики, в Татарском проливе сейчас бушует шторм. Во второй половине дня ветер усилится до ураганного. Высота волн в море может достигнуть восьми метров.

Циклон затронет большую часть районов Сахалинской области. Там ожидаются снегопады и порывистый ветер.