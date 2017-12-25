Из-за торосов на Волге "отрезано от жизни" большое село

В Самаре уже неделю не работает переправа через Волгу, и заложниками ситуации стали несколько тысяч жителей правобережного села Рождествено. На реке слишком много торосов - острых ледяных глыб, о которые могут порваться воздушные подушки перевозящих амфибий. 23 декабря Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП) попыталось начать зимнюю навигацию, но амфибии практически тут же застыли на середине Волги, и их пришлось вызволять из ледяного плена. На это у спасателей ушло порядка часа.

После инцидента переправа была тут же приостановлена и не работает до сих пор. В кассах речного вокзала пассажирам советуют каждый день звонить и узнавать новости о возобновлении навигации. В правительстве области только вчера сообщили, что прорабатывается вопрос перевозок по альтернативному маршруту со вторника, 26 декабря.

Многие жители правобережья, прибывшие в Самару злополучным рейсом, не могут попасть домой уже неделю

Жители правобережья, работающие в Самаре, вынуждены либо снимать квартиры в городе, либо рисковать и переправляться на "ту сторону" на частных "извозчиках", которые ходят через реку с риском для техники и пассажиров.

"24 декабря я посетил Ульяновский спуск, чтобы узнать, работает ли переправа, - пишет пользователь местного ЖЖ-сообщества. - Неудивительно, что водные, вернее, ледовые таксисты не упускают возможности обогатиться на потоке желающих попасть из Самары на противоположный берег. Полыньи и торосы никого не останавливают. Ледовая обстановка неблагоприятна, но таксисты с Ульяновского спуска срывают куш".

По одной из версий, большое количество торосов на Волге в этом году образовалось потому, что в день окончания навигации, 18 декабря, два теплохода "Ом" не смогли дойти до пункта назначения по маршруту "Самара - Рождествено - Самара" из-за внезапного активного нарастания льда на реке. Тогда еще утром пассажирские суда ходили по Волге безо всяких проблем, а к вечеру лед по всей акватории стал сплошной стеной. На помощь им был отправлен ледокол "Портовый-13", который проложил путь теплоходам. В СРПП успокоили, что угрозы жизни пассажиров не было: у судов были усилены борта.

А вот домой многие жители правобережья, прибывшие в Самару тем злополучным рейсом, не могут попасть уже неделю. Кроме того, 19 декабря на Волге встал грузопассажирский теплоход "Окский-35", который также пришлось вызволять с помощью ледокола. Именно ход ледокола спровоцировал появление на реке большого количества торосов - обычно во время ледостава Волгу стараются не трогать.

Более того, до сих пор не отбуксированы в безопасное для зимования место теплоходы "Ом-318" и "ВРД-819", которые сейчас стоят у причала речного вокзала. А "Окский-35" и "Шлюзовой-145" застряли у старого причала Самарского элеватора. Специалисты говорят, что оставлять их на зиму крайне опасно - не исключены подвижки льда, в результате чего теплоходы могут получить повреждения.