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25.12.2017 17:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мордовия вошла в топ-10 регионов РФ по качеству медпомощи

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
По итогам рейтинга, подготовленного Фондом независимого мониторинга "Здоровье" на "Форуме действий" ОНФ, Мордовия заняла десятое место в России и второе – в ПФО по качеству и доступности медицинской помощи.
Фото: Архив "РГ" Фото: Архив "РГ"
Фото: Архив "РГ"

Эксперты оценивали положение дел в сфере здравоохранения по результатам за 2013 - 2016 годы. Общественники взяли за основу 13 индикаторов: демографические данные и сведения об обеспеченности населения врачами и средним медперсоналом. Все эти критерии содержатся в майских указах президента РФ, а также в профильных госпрограммах.

Фото: Пресс-служба администрации главы РМ
В Мордовии за пять лет число многодетных семей возросло на треть

За последние десять лет продолжительность жизни в Мордовии увеличилась почти на четыре года и достигла 72 лет, что выше среднероссийских показателей. В прошлом году в регионе не зафиксировано ни одного случая материнской смертности. Кроме того, здесь удалось достичь одного из самых благополучных в стране показателей летальности при сердечно-сосудистых заболеваниях.

- В последние несколько лет мы провели большую работу по укреплению материально-технической базы здравоохранения, подготовке специалистов, созданию новейших медицинских центров. Тем самым завершили формирование трехуровневой системы. Главный результат этой работы - снижение общей смертности и рост продолжительности жизни, - заявил по этому поводу глава РМ Владимир Волков. - Разумеется, по-прежнему есть много нерешенных проблем, которые часто напрямую касаются каждого пациента. Органы власти приложат все усилия, чтобы республиканская медицина стала одной из передовых в стране.

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