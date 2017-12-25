Пензенский областной суд поставил точку в непростом деле, которое рассматривалось почти три года. Все это время Сергей Цибизов, который после гибели жены остался один с двумя маленькими детьми на руках, пытался привлечь врачей к ответу.

Однако скорбящего мужа и отца не удовлетворили административные меры наказания, которые обычно применяются в подобных случаях, - увольнение медицинских сотрудников, виновных в гибели его жены, и возбуждение против них уголовного дела. Пензенцу удалось добиться в суде, чтобы медицинское учреждение ежемесячное выплачивало пособие детям по случаю потери матери.

Эта трагедия произошла в марте 2014 года. Тогда в Пензенский городской родильный дом поступила роженица. 10 марта она родила здоровую девочку. Как принято во врачебной практике, маму и малышку выписали домой на четвертые сутки, не увидев поводов больше держать их на больничной койке. Их встречали счастливые муж со старшим пятилетним сыном. Но счастье семьи длилось недолго. Три дня спустя после выписки у роженицы поднялась высокая температура. Она обратилась за помощью в роддом, где недавно произвела на свет ребенка. По результатам обследования женщине решили срочно провести операцию. Однако после нее молодая мама так и не пришла в себя, она скончалась прямо на операционном столе.

Как позже выяснила экспертиза, гибель пациентки наступила от воздушной эмболии - прямого попадания воздуха в кровеносные сосуды во время операции.

Сергей Цибизов обратился к роддому с иском о компенсации морального вреда, материального ущерба и расходов на погребение.

Примечательно, что представители роддома иск не признали, пояснив, что при проведении операции "гистероскопия" возможность наступления летального исхода не исключается. По мнению представителя ответчика, пациентка скончалась не по вине врачей, а по причине непредвиденного осложнения при проведении указанной операции. Руководствуясь этими доводами, Октябрьский районный суд в удовлетворении иска мужу погибшей женщины отказал.

Гибель пациентки наступила от прямого попадания воздуха в кровеносные сосуды во время операции

Однако Сергей Цибизов подал апелляционную жалобу, которую поддержал прокурор. Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев их доводы, вынесла новое решение.

- Суд первой инстанции возложил на истца обязанность доказать ненадлежащее качество оказанных медицинских услуг. Однако установленная статьей 1064 Гражданского кодекса РФ презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства невиновности должен представить сам ответчик, - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

К тому же экспертными заключениями, имеющимися в материалах дела, установлено, что к неблагоприятному исходу для больной привело проведение операции непредназначенным для этого аппаратом. Этот факт, по мнению экспертов, находится в причинно-следственной связи со смертью пациентки.

В результате ответчика обязали выплатить детям единовременный платеж по случаю потери кормильца, возместить семье понесенные расходы на погребение, а также взыскать с роддома в пользу каждого из двух детей истца ежемесячные платежи по случаю потери кормильца до достижения ими 18-летнего возраста, а в случае обучения в образовательных учреждениях по очной форме - до 23 лет с последующей индексацией.