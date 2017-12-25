Сотрудники МЧС спасли нижегородца, спрыгнувшего с моста в Оку

Сегодня сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области вытащили из воды мужчину, спрыгнувшего в реку с Канавинского моста.

- На момент прибытия спасателей мужчина, подающий признаки жизни, находился на льдине около катера "Герой", пришвартованного к берегу, - сообщили сотрудники регионального МЧС. - Спасатели по льду подобрались к мужчине, бросили ему круг и помогли забраться в лодку.

Спасательная операция заняла около получаса и проходила при сложнейшей ледовой обстановке: добраться до пострадавшего мешали многочисленные торосы, льдины и участки открытой воды.

Наконец, экстренные службы передали спасенного бригаде скорой медпомощи, которые госпитализировали его в городскую больницу №5.

По предварительным данным, у пострадавшего диагностировали переохлаждение.