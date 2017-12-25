Ульяновские аграрии экспортировали более 100 тысяч тонн зерна

Крупнейшим импортером ульяновской сельхозпродукции стал Иран. Развитию регионального АПК способствуют эффективные меры государственной поддержки.

По информации специалистов министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, объем экспорта зерна за первое полугодие 2017 года составил 75,7 тысячи тонн. Крупнейшим торговым партнером региона является Иран. Кроме того, сырье поставляется в страны СНГ. По предварительным прогнозам, экспорт зерна по итогам 2017 года превысит показатель в 100 тысяч тонн, что на 28% больше, чем в прошлом году. Нарастить объем экспорта удалось благодаря хорошему урожаю зерновых.

По словам министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Михаила Семенкина, в этом году намолот зерновых и зернобобовых культур в регионе составил более 1,6 миллиона тонн. Этот показатель является рекордным с 1992 года.

- По урожаю зерна регион занимает 26 место среди всех субъектов Российской Федерации. Кроме того, в этом году аграрии Ульяновской области зафиксировали наивысшую урожайность зерновых культур за всю историю региона - 29,5 ц/га. На высокую урожайность повлияло постоянное внедрение в производство достижений науки, современных средств химизации, а также использование качественных семян, - объяснил Семенкин.

Но из-за высоких урожаев крестьянам пришлось столкнуться с низкой закупочной стоимостью. Власти региона приняли решение о дополнительной поддержке аграриев.

- Сельхозтоваропроизводителям, которые занимаются выращиванием подсолнечника, сахарной свеклы, зерновых и зернобобовых культур в следующем году из регионального бюджета будут направлены субсидии на общую сумму около 150 миллионов рублей. Крестьяне должны получить эти средства уже в марте, чтобы успеть подготовиться к посевной кампании. С учетом федеральных субсидий, общая сумма господдержки составит более 200 миллионов, - рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.