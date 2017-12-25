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25.12.2017 21:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Крот" подорвался

В Татарстане выясняют причины ЧП на гипсовом руднике
Текст: Тимур Алимов ("Российская газета", Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск №7459 (293)
Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек, ставших жертвами взрыва, произошедшего на гипсовом руднике в Камско-Устьинском районе республики.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о ЧП на промышленной площадке поступило около семи утра. По предварительным данным, двое рабочих на спецавтомобиле "Крот" проводили закладку взрывчатого вещества - аммонала. Когда машина выехала на открытую поверхность, примерно в пяти метрах от шахты произошел самопроизвольный подрыв.

Фото: ГУ МЧС по Омской области
В омской многоэтажке произошел взрыв газа

Судя по опубликованным снимкам с места происшествия, взрыв был настолько мощным, что корпус автомобиля разорвало на мелкие детали. Шансов спастись у находившихся в кабине мужчин 54 и 27 лет не было. По словам старшего помощника руководителя республиканского управления СКР Андрея Шептицкого, есть вероятность, что рабочие не полностью выгрузили в шахте опасное вещество, используемое при добыче гипса.

- По предварительным данным, произошла детонация взрывчатки. Незадолго до трагедии мужчины погрузили в автомобиль пустые коробки из-под аммонала. При этом они не убедились в отсутствии вещества в ящиках, - пояснил представитель СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статья 216 УК РФ). Сотрудники прокуратура изымают на заводе документацию и проверяют соблюдение требований безопасности.

Позже выяснилось, что шахта и территория, на которой произошел взрыв, принадлежат заводу по производству стройматериалов на основе гипса. Его открыли в 2013 году в поселке Сюкеево. Предприятие относится к категории высокотехнологичных.

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