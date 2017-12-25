В Татарстане возбудили дело о взрыве на гипсовом руднике

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в Камско-Устьинском районе, сообщили в республиканском управлении СК РФ.

Напомним, утром 25 декабря в выезжавшем из шахты грузовике самопроизвольно взорвался аммонал, применяемое в горном деле взрывчатое вещество. Погибли двое рабочих.

- По предварительным данным, рабочие погрузили в машину коробки из-под аммонала, не убедившись в том, что они пусты. Взрывчатое вещество сдетонировало, - рассказал старший помощник руководителя СУ СК Андрей Шептицкий.

Следователи осматривают место происшествия, изымают необходимую документацию. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка работе лиц, отвечающих за безопасность труда на производстве. Собственную проверку по факту ЧП проводит и Ростехнадзор.