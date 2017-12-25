В Ульяновской области обновили медицинский автопарк

До конца года гаражи медучреждений Ульяновской области пополнятся 16 автомобилями скорой помощи. Они закуплены в соответствии с распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева.

Каждая из машин стоит около двух с половиной миллионов рублей. Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области лично вручил руководителям больниц ключи от новых автомобилей класса "В" производства Ульяновского автозавода. Новые машины стоимостью порядка 2,5 миллиона рублей оснащены самым современным оборудованием для оказания неотложной медицинской помощи. Они поступят в Инзенскую, Вешкаймскую, Кузоватовскую, Майнскую, Новоульяновскую, Новомалыклинскую, Старомайнскую, Тереньгульскую, Большенагаткинскую, Рязановскую районные больницы, а также ЦК МСЧ имени В.А. Егорова, городскую поликлинику №4, областную клиническую больницу и детскую городскую клиническую больницу Ульяновска. Еще два автомобиля до конца года будут направлены в Инзенскую и Сенгилеевскую районные больницы.

По мнению Сергея Морозова, развитие службы скорой и неотложной медицинской помощи позволяет более эффективно исполнять указ президента России "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения".

- В 2017 году уровень смертности в регионе снизился на 5,5%. В 2018 году мы приступим к созданию нового отделения скорой помощи на базе областного травмцентра, которое будет соответствовать самым высоким международным стандартам, - сказал Губернатор Сергей Морозов.

Речь идет о проекте "Новоскор - Emergency Department", который будет реализован на условиях государственно-частного партнерства на территории клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучкалова. Его цель - повысить оперативность оказания медицинской помощи экстренным пациентам. Все поступившие больные будут распределяться на группы, каждой из которых присвоен свой цветовой код. Такая система широко распространена в мировой практике здравоохранения.