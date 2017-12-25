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25.12.2017 16:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ульяновской области снизилась смертность от инфарктов и инсультов

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
По информации министерства здравоохранения, В 2017 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе уменьшилась на 18,4%. Специалисты уверены, что это стало следствием развития системы высокотехнологичной медицинской помощи.

Так, в открытом два года назад по инициативе губернатора Сергея Морозова центре кардиохирургии на базе центральной городской клинической больницы Ульяновска в ближайшее время будет установлено новое оборудование. Сейчас там проводится монтаж компьютерного томографа. Новая техника стоимостью более 60 миллионов рублей позволит проводить неинвазивную диагностику ишемической болезни сердца.

Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области
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Кроме того, в ближайшее время в центр кардиохирургии должен поступить велоэргометр. Это тренажер, позволяющий контролировать уровень нагрузки с повышенной точностью. Велоэргометрия применяется для выявления начальных стадий и скрытых форм ишемической болезни сердца.

Примечательно, что операции в этом частном центре проводятся бесплатно для пациентов - по полису обязательного медицинского страхования. Вмешательства, которые проводят специалисты Центра, малотравматичны и не требуют общей анестезии. Во время операции пациент находится в полном сознании и имеет возможность общаться с доктором.

- В такие моменты, когда ты болеешь, становится очень страшно. Но когда я попал сюда, в этот центр кардиохирургии, я понял, что все будет хорошо. Врачи очень общительные, объясняют все детали, отвечают на все вопросы. Оборудование первоклассное, все современное. Раньше меня направляли в Пензу с моим заболеванием, а сейчас для меня все лечение буквально в шаговой доступности. Спасибо докторам клиники за мое спасенное сердце, - говорит пациент центра кардиохирургии, житель Заволжского района Ульяновска Валерий Козлов.

В целом за последние четыре года число пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь на территории Ульяновской области выросло в 14,3 раза. Всего в 2017 году такую помощь получили более семи тысяч жителей области. Это почти на 17% больше показателей предыдущего года.

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