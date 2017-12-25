В неприятную финансовую ситуацию попала жительница Оренбурга, взявшая сразу два кредита в одном из банков. Она фактически осталась один на один и с болезнью, и с долгами.

Женщина, выражаясь юридическим языком, потеряла трудоспособность. Из-за болезни позвоночника она не может трудиться в полную силу. Что в свою очередь сказалось на заработках.

Должница рассчитывала, что ее выручит страховая компания. Ведь оба кредита были застрахованы. Однако страховщики посчитали, что женщина в свое время скрыла от них свою болезнь, а значит, они, как говорится, умывают руки. И ничего никому не заплатят. Дело дошло до суда. Первая инстанция обязала страховщиков заплатить. Однако Оренбургский областной суд отменил это решение. В данном случае принципиальным был вопрос, когда именно возникла болезнь и знала ли о ней женщина в тот момент, когда заключала договор. Если знала и промолчала, страховые гарантии теряют силу.

"Согласно материалам гражданского дела в 2014 году женщина взяла два кредита, - рассказывают в Оренбургском областном суде. - В целях страхования рисков невозврата денежных средств она заключила договоры страхования с ответчиком, по условиям которых при наступлении временной нетрудоспособности страховщик должен был погасить перед банком остаток задолженности".

Однако после возникших проблем со здоровьем страховщик отказался оплачивать кредит, посчитав, что установленная истцу временная нетрудоспособность возникла по заболеванию, имевшему место до заключения договора страхования. Главным аргументом стали документы, подтверждавшие, что на момент заключения договора страхования женщина уже имела хроническое заболевание.

Экспертиза показала, что хроническая болезнь была выявлена у женщины задолго до получения кредита

"Проведенная по делу судебно-медицинская экспертиза установила, что истец имеет хроническое заболевание позвоночника, которое впервые было диагностировано еще в 2008 году, - рассказывают в Оренбургском областном суде. - Судебная коллегия по гражданским делам отметила, что по условиям договора страховые риски возмещаются только по заболеваниям, впервые диагностированным в период страхования. А поскольку заболевание, причиной которого стало расстройство здоровья истца, имело место задолго до заключения договора страхования, судебная коллегия по гражданским делам отказала в удовлетворении иска".

Как поясняет правозащитник Александр Хуруджи, хотя банки практически всегда требуют страховать кредит, это не всегда обязательно. Впрочем, отказаться от страховки, конечно, непросто. "По закону есть несколько случаев, когда страхование обязательно", - говорит он. Например, при ипотеке страхуют и жизнь должника, и жилье. Обязательно также покупать полис КАСКО при покупке в кредит автомобиля. Но понятно, почему банки настаивают на страховании и при других кредитах.

"Полис защищает не только деньги банка, он, безусловно, защищает и самого человека, - говорит Александр Хуруджи. - Но лучше, если люди делают сознательный выбор в пользу страхования или не страхования, когда это позволено законом".

Страховые компании, как правило, не требуют от граждан медицинских справок. С одной стороны это упрощает процесс получения кредита. И вполне понятно, почему люди умалчивают о некоторых проблемах со здоровьем. Однако в случае наступления проблем такое молчание может выйти боком.