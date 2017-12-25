Транснефть - Западная Сибирь реконструировала участок НПП Омск - Сокур

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по реконструкции участка магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск - Сокур общей протяженностью 19 км. Работы выполнялись в зоне ответственности Новосибирского районного нефтепроводного управления (РНУ) в соответствии с Программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия.

Замена линейной части производилась с целью повышения эксплуатационной надежности магистрального нефтепродуктопровода, обеспечения высокого уровня промышленной и экологической безопасности объектов акционерного общества. Заместитель генерального директора АО "Транснефть - Западная Сибирь" по эксплуатации МНПП Виталий Капустин сообщил, что по реконструированному участку МНПП Омск - Сокур транспортируются продукты нефтепереработки с перекачивающей станции "Чулым" на ЛПДС "Сокур" - одну из самых больших станций предприятия. Эта станция выполняет очень важную роль в системе магистральных нефтепродуктопроводов АО "Транснефть - Западная Сибирь". С нее ведется сдача нефтепродуктов на нефтебазу, которая снабжает топливом Новосибирск и близлежащие районы", - отметил он.

Согласно проектным решениям специалисты произвели укладку нового участка трубопровода траншейным способом, на участке перехода под автодорогой был применен способ горизонтально-шнекового бурения. На участке выполнения работ МНПП Омск-Сокур также пересекает р. Чулым. В соответствии с нормативными требованиями для обеспечения устойчивости трубопровода на малом водотоке р. Чулым (в ее русловой части) были использованы чугунные балластирующие утяжелители. Была выполнена установка нового узла запорной арматуры, смонтированы вантузные колодцы и колодцы контрольно-измерительных приборов.

После проведения полного комплекса проверки состояния изоляционного покрытия, гидравлических испытаний, очистки внутренней полости, профилеметрии трубопровода, реконструированный участок был подключен к системе действующего нефтепродуктопровода. Выполнено подключение средств электрохимзащиты, обустройство трассы и постоянных переездов.

Обновление производственных объектов и мощностей системы магистральных нефтепродуктопроводов - важная составляющая производственной деятельности общества. В следующем году начнется реализация Комплексной программы реконструкции площадочных объектов, в соответствии с которой будет полностью модернизирована линейная производственно-диспетчерская станция "Сокур" в Новосибирской области. В 2019 году специалисты проведут реконструкцию перекачивающей станции "Барабинск".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"