Дед Мороз назначил Рамзана Кадырова своим помощником по добрым делам

Всероссийский Дед Мороз в воскресенье впервые побывал с визитом в Чечне.

Во время встречи с главой республики Рамзаном Кадыровым главный волшебник страны подарил ему теплую безрукавку с инициалами "Р.К." и присвоил звание главного помощника по добрым делам. Об этом сообщил Рамзан Кадыров на своей странице в Telegram.

"Мы с Дедом Морозом загадали главное желание - мир во всем мире и счастье для всех детей на планете. Мама рассказывала мне, что я загадывал это с самого раннего детства. И до сих пор это моя главная мечта", - отметил глава Чечни. В ходе визита в республику Дед Мороз посетил школу и детский сад в Грозном, а также пообщался с журналистами.