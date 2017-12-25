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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Военно-Грузинской дороге из-за снегопада застряли 600 машин

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

В Северной Осетии на Военно-Грузинской дороге, которая является самым коротким путем от Владикавказа до Тбилиси, скопилось более 600 машин, грузовиков и автобусов. Как сообщили в МЧС Северной Осетии, сама Военно-Грузинская дорога и Транскам закрыты из-за непогоды.

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- Дорога перекрыта из-за того, что нет проезда за грузинской таможней, - сообщила руководитель пресс-службы МЧС по Северной Осетии Юля Старченко. - С российской стороны трасса расчищена и проехать можно, но сразу после пересечения границы дальше двигаться невозможно: все завалено снегом. Известно, что с грузинской стороны ведутся работы по расчистке дороги, однако трудно прогнозировать, сколько это займет времени. Есть опасения, что период ожидания может затянуться. Сейчас вдоль трассы созданы пункты обогрева, как стационарные, палаточные, так и передвижные.

В МЧС региона добавили, что водителям раздают питьевую воду в бутылках, на пунктах обогрева любой желающий может бесплатно получить чай с сахаром и обогреться возле печки. По договоренности с владельцами одной из гостиниц возле пункта пропуска Нижний Ларс развернута комната матери и ребенка. На трассе работают дополнительные машины скорой помощи.

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