В Дагестане 50 населенных пунктов изолированы из-за камнепада

В Дагестане 50 населенных пунктов оказались в транспортной блокаде из-за стихии. Об этом сообщает управление МЧС России по Дагестану.

ЧП случилось из-за камнепада, произошедшего минувшей ночью на Бежтинском участке автомобильной дороги "Бежта - Хебда" вблизи села Гунзиб.

- В результате отрезано транспортное сообщение с шестью населенными пунктами на Бежтинском участке и с 44 в Цунтинском районе, - рассказали в ведомстве.

Начаты работы по расчистке последствий схода лавины. Работы ведутся сотрудниками дорожно-эксплуатационного подразделения Цунтинского района, на месте камнепада задействовано две единицы техники. На дороге выставлены предупреждающие знаки.