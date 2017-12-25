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25.12.2017 15:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы самые "умные" города России

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Национальный исследовательский институт технологий и связи опубликовал отчет о результатах исследовательской работы "Индикаторы умных городов НИИТС 2017". Исследователи рассмотрели 15 городов-миллионников и туристический центр Сочи с тем, чтобы дать четкое представление, в каких направлениях стоит развиваться мегаполисам при разработке стратегии умного города.

Фото: depositphotos.com
Названы города с самыми длинными пробками

Города оценивали по самым разным показателям - таким, как наличие WiFi, доступности банкоматов, интернет-бронирования и каршеринга, наличие интеллектуальных систем наблюдения и контроля трафика, Как отмечается на сайте института, в лидирующую тройку рейтинга, составленного по 26 показателям, вошли Москва (первое место), Санкт-Петербург (второе место) и Казань (третье место).

Кстати, Казань и занявший четвертую строчку Екатеринбург признаны наиболее эффективно развивающимися городами относительно возможностей бюджета.

Пятая позиция у Красноярска, шестая - у Новосибирска. На седьмом месте Уфа, на восьмом - Сочи, на девятом - Пермь. Замыкает десятку Ростов-на-Дону. Следом идут Воронеж, Челябинск, Нижний Новгород, Омск, Волгоград и Самара.

"Индикаторы умных городов" призваны помочь выявить слабые и сильные стороны города и сформировать приоритетные направления развития в будущем в соответствии со "Стратегией развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы" и Программой "Цифровая экономика Российской Федерации"

При этом исследование выявило ряд проблем - например, отсутствие нормативно-правовой и нормативно-технической базы для создания умных городов, а также отсутствием необходимой для оценки уровня городов муниципальной статистики.

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