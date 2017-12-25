Раненный в голову петербуржец устроил погоню за вооруженным обидчиком

Петербургские полицейские задержали 32-летнего помощника заместителя гендиректора компании "Красный треугольник", несколько раз выстрелившего в мужчину из травматического пистолета и попытавшегося скрыться. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, инцидент произошел около половины второго ночи возле дома №3 по улице Нахимова.

Что послужило причиной ссоры двух водителей, в полиции не сообщают. Известно только, что вспыхнула она внезапно, и вскоре раздались выстрелы. Мужчина выпустил несколько пуль. По предварительной информации, одна разбила стекло машины, две попали в руку и одна в голову оппонента.

После этого стрелок сел в свой Range Rover и уехал. Однако 27-летний пострадавший, несмотря на ранения, бросился за ним в погоню на Audi, одновременно вызвав полицию.

Далеко уехать дебошир не успел - опергруппа отдела угрозыска УМВД по Василеостровскому району задержала его на улице Беринга по приметам и отвезла в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Выяснилось, что разрешение на оружие у мужчины есть.

Пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован. У него диагностировано огнестрельное ранение плеча и травмы головы.