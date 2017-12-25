В Петербурге мужчина тяжело ранил ножом водителя автобуса с детьми

Резонансное происшествие произошло в понедельник, 25 декабря, в Санкт-Петербурге. На Октябрьской набережной водитель иномарки в ходе дорожного конфликта напал с ножом на коллегу из перевозившего детей автобуса.

"В ходе ссоры водитель иномарки ударил своего оппонента ножом, после чего скрылся. По предварительным данным, раненый мужчина госпитализирован в больницу тяжелом состоянии. Дети, находившиеся в автобусе, не пострадали", - сообщили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция начала поиски подозреваемого. В управлении уточнили, что детей перевозили из музея Петербурга в Кировский район Ленинградской области. Причины конфликта водителей пока неизвестны.

Что касается пассажиров автобуса, то их отправили в администрацию Невского района. Власти решают, как доставить ребят домой, сообщает РИА Новости.