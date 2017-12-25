В петербургском Апраксином дворе устроили массовую перестрелку

В центре Петербурга на территории Апраксина двора произошла массовая перестрелка. По словам очевидцев, в ней приняли участие около 50 человек. Горожане позвонили в полицию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, сотрудники полиции на место для проверки заявления о стрельбе.

По предварительной информации, в результате перестрелки три человека были ранены из травматического оружия, на место происшествия приезжали машины скорой помощи.

Причина конфликта пока не называются, однако есть предположение, что враждующие стороны могли поссориться из-за аренды. Апраксин двор - огромный рынок, где индивидуальные предприниматели торгуют в основном одеждой, обувью и разнообразным ширпотребом. Городская администрация не раз намеревалась заняться масштабной реновацией неблагополучного квартала, однако работы не начаты до сих пор.