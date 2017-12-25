СК: Житель Дона распространял порнографию в обмен на криптовалюту

В Ростовской области полицейские задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном распространении порнографических материалов с изображением детей. Гонорар он получал в виде криптовалюты посредством электронных платежей. Операция по задержанию порноторговца прошла во взаимодействии с правоохранительными органами Германии.

Как установили сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ, житель Новочеркасска выложил в сеть более 300 тысяч порнографических изображений и свыше 11 тысяч видеоматериалов с изображением детей.

"Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, свою причастность к расследуемому преступлению он подтвердил полностью и дал подробные признательные показания, где и как получал порнографические материалы", - сообщили "РГ" в региональном управлении Следственного комитета России.

Как оказалось, на преступление жителя Новочеркасска толкнуло пристрастие к наркотикам, в доме задержанного обнаружено большое количество наркотических веществ. Они направлены на экспертизу.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 242 УК РФ - "приобретение, хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей".