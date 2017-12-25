На Кубани маленький ребенок погиб после падения с пятого этажа

В кубанском городе Армавире маленький ребенок погиб после падения с пятого этажа. По факту происшествия возбудили уголовное дело, следователи выясняют все обстоятельства ЧП.

Несчастный случай произошел 23 декабря, но известно о нем стало только сейчас. По свидетельству очевидцев, маленький ребенок залез на подоконник, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Она не выдержала его тяжести и вывалилась из окна вместе с ребенком.

- После падения с высоты пятого этажа малолетний ребенок скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Обстоятельства смерти выясняются.

В течение нынешнего года подобные происшествия случались уже несколько раз в Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске и Крымске. Каждый раз смерть маленьких детей была связана с тем, что, оставшись на несколько минут одни, они облокачивались на москитные сетки и выпадали из окон многоэтажек.