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Рубрика: Общество
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Зачем в Калмыкию поехали иностранцы
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Федеральный выпуск №7459 (293)
В калмыцком госуниверситете учатся граждане 13 союзных республик из бывшего СССР.

Еще три года назад руководство вуза решило собрать для обучения в университете студентов из всех бывших республик Советского Союза. Предполагается, что однажды в Международный день студента представители 15 республик, входивших когда-то в состав СССР, пронесут флаги своих государств по улицам Элисты.

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Сейчас в калмыцком вузе обучаются 337 студентов из стран ближнего зарубежья. Уже представлены 12 бывших союзных республик. Впрочем, этот список неожиданно пополнился буквально на глазах корреспондента "РГ". Декан инженерно-технологического факультета Валерий Эвиев нашел контакты уроженца Молдавии, живущего сейчас в Элисте, и попросил его рассказать о калмыцком университете своим землякам.

- Конечно, расскажу. Но вообще-то я сам в этом году поступил к вам на юриспруденцию. Учусь заочно, - сообщил собеседник.

Молдова стала тринадцатой из пятнадцати бывших советских республик. Для полного счета осталось привлечь студентов из Литвы и Эстонии. И есть все основания полагать, что это будет сделано в следующем году.

В Калмыкию уже едут учиться из Латвии.

- Я разговаривал с этим латышским студентом и его мамой. Им очень понравилась Элиста и наши студенческие общежития. Кстати, сначала они побывали в Москве и Петербурге, но решили, что по социальной инфраструктуре наш университет лучше многих столичных. К тому же их привлекла возможность учиться на бюджетной основе. Теперь из Латвии приезжает и сам студент, и его родители, - говорит Валерий Эвиев.

Справка "РГ"

95 лет назад, 30 декабря 1922 года, был образован Советский Союз.

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