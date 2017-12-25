В понедельник министр обороны Сергей Шойгу объявил о фактическом завершении программы военного строительства в Арктической зоне России.

- За всю историю освоения Арктики такого количества объектов, в таком виде, в таком оснащении, с такими возможностями по энергосбережению, вооружению не строил никто, ни одно государство, - сообщил глава оборонного ведомства РФ на заседании Общественного совета при минобороны.

Напомним, что на недавней коллегии министерства Шойгу рассказал, что на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта за пять лет было возведено 425 объектов общей площадью более 700 тыс. кв. метров. В них разместили более тысячи солдат и офицеров, а также специальную технику и вооружение.

При строительстве в Арктике активно использовались инновационные и энергоэффективные технологии. Они, в частности, применялись при возведении трех уникальных жилых комплексов, названных "Арктическими трилистниками".

Кроме того, сейчас завершается строительство полноценного аэродрома на архипелаге Земля Франца-Иосифа, который будет способен круглогодично принимать самолеты. "За всю историю освоения Арктики еще ни одна страна мира в условиях Крайнего Севера не реализовывала такие масштабные проекты", - заявил на коллегии Шойгу.

Что же касается заседания Общественного совета, то оно началось с минуты молчания, которой собравшиеся почтили память жертв катастрофы военного авиалайнера Ту-154, который ровно год назад разбился в районе Сочи. Шойгу пообещал, что минобороны и впредь приложит максимум усилий для оказания помощи родственникам погибших. "Мы сделали многое для того, чтобы память о наших ребятах осталась в сердцах их родных и близких, нашего и следующих поколений, - сказал министр. - Сегодня мы открыли большой мемориал. Мы помним и заботимся о близких, о родных, о детях, не забываем никого из них. Все, что можем, мы должны сделать и сделаем".

Шойгу пригласил общественников в Краснодар на первые полеты 16 курсанток местного авиаучилища, чтобы, как выразился министр, "поддержать этих девчонок - азартных, дерзких". "Думаю, что из них получатся хорошие летчицы, уровня наших известных депутатов, Героев Советского Союза", - сказал Шойгу.

Он также рассказал, как наши защитники поздравили с наступающим Новым годом сирийских ребятишек, многие из которых, по словам Шойгу, не знают, что такое школа, и начали ходить на занятия только после освобождения населенных пунктов. При поддержке губернаторов и юнармейцев российские военные собрали и отправили в Сирию более 10 тысяч подарков со школьными принадлежностями.

Другой подарок в минобороны подготовили для наших ребят. "Сегодня я утвердил программу лагерей. Раньше мы их называли пионерскими, а сейчас - детско-юношескими, - сообщил Шойгу. - В следующем сезоне по всей стране будет открыто 1300 лагерей". Министр уточнил, что в нынешнем году в таких местах отдыха побывали 16 тысяч мальчишек и девчонок.