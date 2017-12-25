Главам двух сельских администраций Калмыкии пришлось на время сменить деловые костюмы на рабочую одежду и потрудиться дворниками. По иску прокуроров суд обязал их выйти на работы по благоустройству своих поселков.

Как сообщил "РГ" прокурор Ики-Бурульского района республики Илья Ногин, надзорная проверка выявила, что на официальных сайтах восьми сельских муниципальных образований не была размещена информация о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Районная прокуратура возбудила в отношении поселковых руководителей дела об административном нарушении.

Суд оштрафовал чиновников на три тысячи рублей, которые они должны были выплатить в течение двух месяцев. Но двое руководителей - глава Манцинкецовского СМО Александр Салмаев и возглавляющий Багабурульское СМО Валерий Казиев этого не сделали. В итоге судебные приставы составили в отношении чиновников административные протоколы по статье "Уклонение от исполнения административного наказания", а суд назначил им обязательные работы. Выполняя судебное решение, оба руководителя отработали в своих поселках по 20 часов. Впрочем, как уточнил представитель регионального управления ФССП Николай Кутуров, это наказание не освободило руководителей поселков от обязательства выплатить штраф.