Замминистра обороны Юрий Борисов в понедельник, 25 декабря, побывал в Екатеринбурге, где на местном авиазаводе по заказу военного ведомства собирают разведывательные беспилотные комплексы "Форпост" и выполняют контракт на производство 35 учебно-тренировочных самолетов Л-410.

Хотя предприятие имеет в своем названии приставку "гражданской авиации", доля его армейской продукции весьма существенна. Более того, когда несколько лет назад генералы решали, где стоит наладить выпуск лицензионных беспилотников, аналогичных закупленным в Израиле БПЛА Searcher (переводится как "Искатель"), выбор пал именно на Уральский авиазавод. Их производство началось в 2012 году, а сам комплекс получил русское название "Форпост". Эти дроны сейчас активно используют в нашей армии. А еще их применяли во время войны с международными террористами в Сирии. Техническим обслуживанием дронов занимались представители завода, которые постоянно находились на нашей авиабазе в Хмеймиме.

По словам Борисова, беспилотник зарекомендовал себя на Ближнем Востоке с самой лучшей стороны. "Поэтому мы строим планы - на ближайшее десятилетие использовать эти комплексы. Естественно, они пройдут модернизацию. Возможно, добавятся новые информационные средства, имеется в виду локатор", - сказал Борисов во время посещения предприятия. А еще замминистра сообщил: если три десятка "Форпостов", которые уже эксплуатируют в войсках, собирали из импортных комплектующих, то новый контракт, которые сейчас военные обсуждают с промышленниками, предусматривает с 2019 года стопроцентную локализацию их производства в Екатеринбурге. "Таким образом "Форпост" будет уже целиком российским", - уточнил Борисов.

Комплекс включает три беспилотных самолета и наземную станцию управления. Масса одного дрона - 500 килограммов. Будучи удаленным от оператора на расстояние до 400 километров, он способен в течение 16 часов вести разведку целей с высоты пять тысяч метров.

Помимо беспилотников, Борисов также интересовался многоцелевым самолетом Л-410. Минобороны заказало на Уральском авиазаводе 18 таких машин для оперативной переброски Сил специальных операций в сложных метеоусловиях, в том числе для посадки на воду и снег. Кроме того, сейчас разрабатывается шасси для приземления Л-410 на мягкий грунт и неподготовленную площадку. В ближайшие два года военные также получат 32 учебно-тренировочные "элки" - с их помощью будут готовить будущих пилотов военно-транспортной авиации. Три таких самолета, по словам Борисова, уже переданы ВКС. Еще 17 машин курсанты увидят в будущем году и полтора десятка - в 2019-м. В планах Минобороны использовать эту машину и как платформу по другим направлениям, в том числе, в качестве патрульного самолета.