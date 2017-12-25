Очередные матчи прошли в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Самая яркая вывеска была у встречи в Магнитогорске, где местный "Металлург" принимал питерский СКА. Увы, матч прошлогодних финалистов Кубка Гагарина не оправдал ожиданий. Армейцы, являющиеся действующими обладателями трофея, на классе разобрались с некогда главной силой на Востоке - 4:0. Любопытно, что все четыре шайбы гости забросили в третьем периоде.

Впрочем, результат вполне закономерен. Если СКА переживает пору расцвета, то "Магнитка" нынче находится в самом разгаре перестройки. Впервые за два месяца команда наконец обзавелась главным тренером. Им стал Виктор Козлов, до этого трудившийся с приставкой и.о. Первый матч в официальном качестве для Козлова сложился неудачно. Впрочем, у него еще есть время, чтобы провести работу над ошибками и снова встретиться со СКА. Правда, теперь это будет возможно только в финале плей-офф лиги.

Результаты других встреч, состоявшихся накануне: "Сибирь" - "Нефтехимик" - 6:2, "Барыс" - "Салават Юлаев" - 0:2, "Югра" - "Сочи" - 2:0, "Авангард" - "Ак Барс" - 5:3, "Трактор" - "Динамо" (Минск) - 2:0. Матчи "Лада" - "Локомотив" и "Динамо" - ЦСКА завершились уже после подписания этого номера "РГ" в печать.