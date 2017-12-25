Росавиация одобрила новогоднюю чартерную программу после корректировки

Росавиация одобрила новогодние чартерные программы, после того все авиакомпании выполнили требования нового регламента, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее стало известно, что Росавиация приняла решение о необходимости сокращения чартерных программ шести перевозчиков на время новогодних праздников. Требование о "перекройке" расписания возникло после того, как рабочая группа ведомства выявила нехватку самолетов в чартерных программах. Это было сделано для того, чтобы избежать задержек рейсов.

В результате программа AZUR air должна была быть скорректирована перевозчиком в сторону уменьшения на 15 процентов, программа "Роял Флайт" - на 5 процентов. В адрес "Якутии", "Саратовских авиалиний" и "Северного Ветра" было направлено уведомления о необходимости сокращения программ на 30 процентов, авиакомпании "Икар" предписывалось сократить полеты на 20 процентов.

По данным АТОР, все перечисленные авиакомпании скорректировали свои полетные программы, новогодние рейсы одобрены. Каких-либо сокращений уже купленных туристами туров не произошло.