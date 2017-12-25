Росавиация одобрила новогоднюю чартерную программу после корректировки

Новости

Задержан организатор убийства мексиканской журналистки 05:57
Британский фрегат сопроводил корабль "Адмирал Горшков" 05:43
В России выбрали главное слово 2017 года 05:01
Китай с помощью спутников оценит урожайность 04:36
В Берлине мужчина на машине протаранил штаб-квартиру социал-демократов 04:36
На Сахалине спасатели вызволили из снежного плена сотню машин 04:32
На Сахалине циклон оставил без света более 20 населенных пунктов 04:24
В Волгограде самолет экстренно сел из-за курильщика на борту 04:20
Aston Martin отзовет около 5,5 тысячи автомобилей из-за дефектов 04:14
Видео: В Приморье вышедший к дороге леопард не испугался машин 04:07
Глава МИД ФРГ: Турция и Украина в ближайшие годы не станут членами ЕС 03:54
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции 03:42
Япония сообщила о планах создать собственный авианосец 03:40
Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменили из-за циклона 03:37
Канада объявила посла Венесуэлы персоной нон грата 03:20
В столице Перу митингующие потребовали отставки президента страны 02:55
Пушков прокомментировал оговорку Порошенко о коварном режиме 02:31
У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,0 02:06
При аварийной посадке вертолета в Омане погиб штурман 02:06
С Байконура запустят ракету "Зенит-2SБ" с ангольским спутником 01:43
При сходе лавин в горах Швейцарии погибли несколько человек 01:35
Скончалась актриса из фильма "Звуки музыки" Хезер Мензес-Урих 01:22
В США допросили отправителя посылки с навозом министру финансов 01:04
От действий хуситов в столице Йемена погибли 10 мирных жителей 00:58
В США пятеро ранено при стрельбе в ресторане 00:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Задайте вопрос президенту ОСК Алексею Рахманову
Задайте вопрос президенту ОСК Алексею Рахманову
Как выбрать лучшие продукты для новогоднего стола
Как выбрать лучшие продукты для новогоднего стола
25.12.2017 21:27
Рубрика: Экономика

Росавиация одобрила новогоднюю чартерную программу после корректировки

Текст: Нина Егоршева

Росавиация одобрила новогодние чартерные программы, после того все авиакомпании выполнили требования нового регламента, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Соколов: Чартерная программа на Новый год должна пройти без сбоев

Ранее стало известно, что Росавиация приняла решение о необходимости сокращения чартерных программ шести перевозчиков на время новогодних праздников. Требование о "перекройке" расписания возникло после того, как рабочая группа ведомства выявила нехватку самолетов в чартерных программах. Это было сделано для того, чтобы избежать задержек рейсов.

В результате программа AZUR air должна была быть скорректирована перевозчиком в сторону уменьшения на 15 процентов, программа "Роял Флайт" - на 5 процентов. В адрес "Якутии", "Саратовских авиалиний" и "Северного Ветра" было направлено уведомления о необходимости сокращения программ на 30 процентов, авиакомпании "Икар" предписывалось сократить полеты на 20 процентов.

По данным АТОР, все перечисленные авиакомпании скорректировали свои полетные программы, новогодние рейсы одобрены. Каких-либо сокращений уже купленных туристами туров не произошло.

Главное сегодня

Опубликован список пострадавших в ДТП на Славянском бульваре
Украина вводит биометрический контроль россиян
В Кремле назвали обмен пленными в Донбассе "чувствительным процессом"
СК: Версия взрыва на борту Ту-154 под Сочи полностью исключена
Экономисты объяснили снижение курса биткоина после рекордного взлета