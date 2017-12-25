Россиян не будут наказывать за бытовое использование спецсредств

Граждане РФ не должны привлекаться к уголовной ответственности за бытовое использование спецсредств для негласного получения информации. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму.

"Основная мысль законопроекта направлена на то, чтобы оградить обычного человека, который использует специальные технические средства для бытовых, личных нужд: в целях безопасности своих детей, в целях безопасности и сохранности своего имущества", — рассказала РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская.

Она отметила, что в настоящий момент случаи привлечения к ответственности людей за использование таких спецсредств в быту встречаются довольно часто. По словам депутата, в статью о "незаконном обороте специальных технических средств" необходимо добавить положение, согласно которому уголовная ответственность предусматривается только за умышленное приобретение этих средств со специальной целью.

Внимание общественности к проблеме было привлечено в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Во время разговора с журналистами была озвучена информация о том, что фермера из Курганской области обвиняют в покупке запрещенного технического средства.