Россиянам предложили выбрать лучший гаджет 2017 года

Портал Hi-tech Mail.ru объявил о старте ежегодной премии "Лучший гаджет 2017 по версии Рунета". Пользователям российского сегмента Сети предлагается принять участие в голосовании и определить, какие девайсы станут лучшими в своих категориях и в общем зачете.

Список претендентов состоит из более чем 200 устройств в 45 номинациях. Они разбиты на пять категорий - смартфоны, компьютеры, гаджеты, камеры и телевизоры.

В категории "Смартфоны" пользователи смогут определить лучший флагман, самый инновационный смартфон и выбрать наиболее "оптимальный" аппарат, в "Гаджетах" представлены умные часы, VR-шлемы, дроны, игровые приставки, наушники. В "Компьютерах" можно проголосовать за лучший ноутбук или лучший профессиональный планшет. Категория "Камеры" содержит голосования за лучшую зеркальную и беззеркальную камеры, самую "оптимальную" камеру и лучшую компактную камеру.

Прием пользовательских голосов будет продолжаться до 31 января 2018 года. Каждый пользователь может отдать по одному голосу в каждой из номинаций. Результаты будут объявлены первого февраля 2018 года.