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25.12.2017 15:53
Рубрика: Спорт

Российские конькобежцы определились с расцветкой формы на ОИ-2018

Текст: Данила Жиляев

Российские конькобежцы определились с расцветкой формы, в которой планируют выступить на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом заявил президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Фото: Александр Корольков/РГ
МОК утвердил требования к экипировке российских олимпийцев

"У нас есть предварительное согласование дизайна комбинезонов, мы получили предварительное одобрение от международной федерации и рабочей группы, ждем окончательное подтверждение со стороны комиссии МОК (Международного олимпийского комитета - прим. "РГ"), - приводит слова Кравцова ТАСС. - Будут использованы белый и синий цвета. Мы сохранили преемственность цветовой гаммы, которая используется на протяжении всего сезона. Убраны красный цвет и национальная символика".

Такая экипировка будет соответствовать требованиям МОК. Они, в частности, заключаются в том, что на форме наших спортсменов не должно быть национальной символики, эмблемы Олимпийского комитета России, а также сочетания цветов, которые бы складывались в российский флаг. Спортсмены нашей страны будут выступать в статусе "Олимпийских атлетов из России".

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