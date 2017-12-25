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25.12.2017 21:38
Рубрика: В мире

Российские пранкеры выяснили, почему НАТО не спешит принимать Украину

Текст: Константин Волков

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) устроили очередной розыгрыш. На этот раз их жертвой стал президент парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.

Пранкеры, представившись как спикер Верховной рады Андрей Парубий, сказали, что Киев хотел бы провести референдум по вопросу вступления в НАТО, но опасается это делать, поскольку неясно, как на такой шаг отреагирует украинский народ.

Алли посоветовал "Парубию" не спешить, отметив, что в НАТО считают проведение такого референдума преждевременным.

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Алли отметил, что референдум, конечно, имеет большое значение, но очень важно также выполнение Минских соглашений, и Киеву прежде надо понять, как совместить два этих процесса.

"От успешности выполнения Минских договоренностей зависит и настроение стран-членов НАТО", - пояснил он.

Также глава парламентской ассамблеи НАТО подчеркнул важность того, как именно будет поставлен вопрос на референдуме. "Если сказать, что власти хотят как можно скорее вступить в Альянс, то результат может оказаться отрицательным", - пояснил Алли.

По его словам, ставить вопрос надо по-другому. "Если вы ставите вопрос таким образом, что мы хотим запустить процедуру, чтобы в будущем, возможно, рассмотреть вступление в НАТО, то это будет более правильно, потому что в такой формулировке не будет серьезной провокации по отношению к России, чего опасаются некоторые страны", - сказал политик.

Запись разговора опубликована на Youtube.

Госдеп: Украина не готова к вступлению в НАТО

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