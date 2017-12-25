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Рубрика: Спорт

Поддержат на льду

Сборная России по бенди стала частью команды Путина
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск №7459 (293)
Все больше знаменитых спортсменов становятся частью движения команда Путина, о создании которого в ноябре этого года объявил нападающий сборной России и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Сборная России по хоккею с мячом намерена поддерживать президента страны своей игрой. Фото: РИА Новости Сборная России по хоккею с мячом намерена поддерживать президента страны своей игрой. Фото: РИА Новости
Сборная России по хоккею с мячом намерена поддерживать президента страны своей игрой. Фото: РИА Новости

Идею Овечкина тут же поддержали известные хоккеисты - Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Борис Михайлов, Илья Ковальчук, Евгений Малкин. Кроме того, к команде Путина присоединились спортсмены из других видов спорта - российские гимнастки во главе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, двукратные олимпийские чемпионы Елена Исинбаева (прыжки с шестом) и Евгений Плющенко (фигурное катание), шахматист Сергей Карякин, бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников.

Теперь вместе с нашим президентом и сборная России по хоккею с мячом, которая готовится к ЧМ-2018 в Хабаровске. О том, почему представители русского хоккея решили поддержать Владимира Путина, нашему корреспонденту рассказал главный тренер сборной Михаил Юрьев.

Михаил Юрьевич, как возникла идея с вступлением в команду Путина?

Михаил Юрьев: Сейчас на эту тему уже достаточно много информации. Мы увидели, поразмыслили и приняли решение присоединиться. Нам симпатичны взгляды Владимира Владимировича, а поскольку мы являемся частью хоккейного сообщества, то решили не оставаться в стороне. Мы же представляем Россию. И нам не безразлично, кого мы представляем.

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Что для вас значит вообще состоять в команде Путина?

Михаил Юрьев: Для нас это возможность поддержать политику нынешнего государства - как внешнюю, так и внутреннюю, а также сплотиться вокруг нашего президента. Мне импонирует, как Владимир Владимирович относится к спорту, плюс мне близки его слова и мысли.

Согласны, что когда идешь на такой шаг, то берешь на себя определенную ответственность?

Михаил Юрьев: Безусловно. Если мы об этом говорим, то должны демонстрировать соответствующий образ жизни и поведение. И, разумеется, результаты на льду должны быть подобающими.

Давайте перейдем в чисто спортивную плоскость. Чемпионат мира в Хабаровске уже не за горами. Как готовитесь к турниру?

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Михаил Юрьев: У нас был небольшой сбор в шведском Седерхамне. Мы потренировались буквально два дня, выступили на "Турнире четырех наций", в котором одержали победу. Переговорили с ребятами: кое-кого брали посмотреть-проверить. Нельзя сказать, что на чемпионат мира поедет тот же состав, который сыграл в Швеции. Главным было посмотреть ребят и собрать информацию о соперниках, с которыми встретимся в Хабаровске. Сейчас продолжаем отслеживать игроков в российском чемпионате, смотреть, как кто себя проявляет.

В оставшееся время что-то еще планируете? Сборы, контрольные матчи...

Михаил Юрьев: С 22 января планируем сбор. Возможно, сыграем спарринг против "СКА-Нефтяника". А там уже и чемпионат начнется. С иностранными сборными у нас товарищеских матчей больше не планируется. Сейчас все будут стараться сохранить свои наработки втайне до чемпионата мира.

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