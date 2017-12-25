Серию нападений на полицию в Пенсильвании признали терактом

Серия нападений на сотрудников полиции в американском штате Пенсильвания является "террористической атакой". Об этом, как передает РИА Новости, заявил представитель министерства внутренней безопасности США Тайлер Хоултон.

В пятницу уроженец Египта Аминамин Эль-Мофти дважды атаковал стражей порядка в городе Гаррисберг. Сначала 51-летний мужчина несколько раз выстрелил в полицейского. Спустя полчаса Эль-Мофти, вооружившись двумя пистолетами, вновь совершил нападение. Один правоохранитель получил ранения. Злоумышленник был застрелен.

Хоултон уточнил, что Эль-Мофти - гражданин США, прибывший в страну по иммиграционной визе, выданной на основе родственных связей.

В свою очередь прокурор округа Эд Марсико выразил уверенность в том, что "его прямой целью были сотрудники полиции".