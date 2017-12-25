Штрафы для нелегального бизнеса вырастут

На заседании Госсовета будут рассмотрены предложения об увеличении штрафов за нелегальное ведение бизнеса. Об этом "Российской газете" сообщил глава "ОПОРЫ России" Александр Калинин.

Сегодня штрафы за такие нарушения минимальны. "За незаконное предпринимательство - 2500 рублей, но чтобы его наложить, надо доказать, что предпринимательством занимаются нелегально. Есть еще уголовная ответственность, но с применением механизмов Уголовного кодекса еще сложнее", - констатирует Калинин.

"Я думаю, что надо сначала выносить предупреждение, потом налагать штраф, пусть это будет на первый раз 2500 рублей, а потом следующий штраф - как минимум в 10 раз увеличенный, а может быть, и больше, в зависимости от ущерба, который приносит такая деятельность. Соответствующие предложения мы направили к заседанию Госсовета. Они заключаются в декриминализации уголовной статьи за незаконное предпринимательство и существенном усилении статьи административной - в КоАП", - рассказал глава общественной организации.

Сегодня нелегальное предпринимательство серьезно искажает рынок и создает головную боль для легальных бизнесменов. Нелегальные гостиницы и точки продажи алкоголя. Также распространены нелегальные учебные центры, сервисные мастерские, торговля автозапчастями. Наиболее остро стоит вопрос с теневым бизнесом в южных регионах, а также на Дальнем Востоке. "Практически во всех регионах, где я бываю, люди говорят о том, что нелегальный бизнес оказывает им несправедливую конкуренцию", - подчеркивает Калинин.