Штрафы для нелегального бизнеса вырастут

Сегодня штрафы за такие нарушения минимальны. "За незаконное предпринимательство - 2500 рублей, но чтобы его наложить, надо доказать, что предпринимательством занимаются нелегально. Есть еще уголовная ответственность, но с применением механизмов Уголовного кодекса еще сложнее", - констатирует Калинин.
"Я думаю, что надо сначала выносить предупреждение, потом налагать штраф, пусть это будет на первый раз 2500 рублей, а потом следующий штраф - как минимум в 10 раз увеличенный, а может быть, и больше, в зависимости от ущерба, который приносит такая деятельность. Соответствующие предложения мы направили к заседанию Госсовета. Они заключаются в декриминализации уголовной статьи за незаконное предпринимательство и существенном усилении статьи административной - в КоАП", - рассказал глава общественной организации.
Сегодня нелегальное предпринимательство серьезно искажает рынок и создает головную боль для легальных бизнесменов. Нелегальные гостиницы и точки продажи алкоголя. Также распространены нелегальные учебные центры, сервисные мастерские, торговля автозапчастями. Наиболее остро стоит вопрос с теневым бизнесом в южных регионах, а также на Дальнем Востоке. "Практически во всех регионах, где я бываю, люди говорят о том, что нелегальный бизнес оказывает им несправедливую конкуренцию", - подчеркивает Калинин.